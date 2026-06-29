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AjansHaber Gündem Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
KAYNAK: (AA)

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

Kokain ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ekiplerin çalışmaları kapsamında, üzerinde 9,95 gram kokain ele geçirilen E.Ç’nin (27), R.T. (38) ve S.T. (27) ile birlikte kiraladıkları ofiste uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin evleri ile kiraladıkları ofiste gerçekleştirilen aramalarda 110,9 gram kokain, 41,44 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 500 lira ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden S.T. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen E.Ç. ile R.T. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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