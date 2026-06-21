İstanbul, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya gelecek.

Zirveye, 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve üst düzey temsilciler katılacak. NATO PA tarafından 2024'ten itibaren düzenlenen ve parlamenter düzeyde istişare imkanı sunan platform, ABD ve Belçika'nın ardından üçüncü zirve olma özelliği taşıyor.

NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı, 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamındaki resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelerek hitapta bulunması bekleniyor. Zirve programı kapsamında aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti düzenlenecek; şirketin savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verilecek.