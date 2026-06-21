21 Haziran 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:55 İran'dan Hürmüz Boğazı için Lübnan'da ateşkes ve petrol satışı şartı
13:27 Kahire'de kritik zirve: Dört ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi
12:28 İran medyası: “Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmiyor”
11:24 Kayıp Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, 4 gözaltı
AjansHaber Gündem İstanbul, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

İstanbul, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'de NATO Parlamenter Zirvesi düzenlenecek.

Nöbetçi Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İstanbul, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya gelecek. 

Zirveye, 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve üst düzey temsilciler katılacak. NATO PA tarafından 2024'ten itibaren düzenlenen ve parlamenter düzeyde istişare imkanı sunan platform, ABD ve Belçika'nın ardından üçüncü zirve olma özelliği taşıyor.

NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı, 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamındaki resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelerek hitapta bulunması bekleniyor. Zirve programı kapsamında aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti düzenlenecek; şirketin savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verilecek.

#istanbul
#nato
Millet Kütüphanesi NATO Zirvesi nedeniyle geçici olarak kapatılacak
Millet Kütüphanesi NATO Zirvesi nedeniyle geçici olarak kapatılacak
#Gündem / 18 Haziran 2026
Ankara’da “NATO Ankara Zirvesi: İstihbarat ve Dayanıklılık” programı düzenlendi
Ankara’da “NATO Ankara Zirvesi: İstihbarat ve Dayanıklılık” programı düzenlendi
#Gündem / 15 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
CİMER’e gelen teşekkürler jandarmanın vatandaş nezdindeki karşılığını ortaya koydu
CİMER’e gelen teşekkürler jandarmanın vatandaş nezdindeki karşılığını ortaya koydu
Dünya
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Dünya
İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı
Kahire'de kritik zirve: Dört ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi
Kahire'de kritik zirve: Dört ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi
Kayıp Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, 4 gözaltı
Kayıp Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, 4 gözaltı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.