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Kahire'de kritik zirve: Dört ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasındaki mutabakatın uygulama sürecini ele almak üzere Kahire'de toplandı.

Nöbetçi Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Kahire'de kritik zirve: Dört ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katılıyor. Görüşmede, ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen yeni müzakere turu öncesinde, savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma süreci ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılıyor.

Dört ülkenin temsilcileri daha önce 20 Mart 2026'da Riyad'da, aynı ayın sonlarında İslamabad'da ve 17 Nisan 2026'da Antalya'da bir araya gelmişti.

Sürecin zeminini oluşturan ve "İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan 14 maddelik anlaşma, Pakistan'ın arabuluculuğunda 14 Haziran 2026'da duyurulmuş, 18 Haziran 2026'da ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından elektronik ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. 

Savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeren mutabakatın ardından tarafların, nükleer program ve yaptırımların kaldırılmasını kapsayan nihai bir anlaşma için 60 günlük yeni bir müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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