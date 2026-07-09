Lexus LFA’nın Türkiye yolculuğu İstanbul’da sona erdi

Türkiye turu boyunca otomobil meraklılarının ilgi odağı olan Lexus LFA, sergilendiği showroomlarda ve etkinlik alanlarında ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, markanın ikonik modelini yakından inceleme imkanı bulurken, LFA’ya özel geliştirilen atmosferik V10 motorun otomotiv dünyasında efsaneleşen sesini de yerinde dinledi.

Lexus’un Türkiye’deki 10. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen özel buluşmalar, markanın hayranları için unutulmaz deneyimlerden biri oldu.

Mühendislik mirası bugünün modellerine taşınıyor

Lexus LFA, yalnızca yüksek performansıyla değil, markanın mühendislik vizyonunu temsil eden yapısıyla da öne çıkıyor. 12 yıllık geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkan model, ilk kez 2005’te konsept olarak sergilendi, 2009’da ise üretim versiyonuyla tanıtıldı.

2010-2012 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen LFA, 4.8 litrelik atmosferik V10 motoruyla 562 beygir güç ve 480 Nm tork sunuyor. Karbon fiber gövdesi ve el işçiliğiyle öne çıkan model, bugün koleksiyoncular açısından son derece nadir otomobiller arasında gösteriliyor.

Sıradaki durak Avrupa

LFA’nın Türkiye turu, Lexus’un geçmişten gelen mühendislik başarısını otomobil tutkunlarıyla buluştururken, markanın güncel modellerinde bu mirasın nasıl sürdürüldüğünü de ortaya koydu.

Lexus Etiler Showroomu’ndaki son sergilemeyle Türkiye turunu tamamlayan LFA, bundan sonraki yolculuğuna Avrupa’da devam edecek. Lexus, Türkiye’deki 10. yılında LFA’yı otomobil tutkunlarıyla buluşturarak hem marka tarihine güçlü bir vurgu yaptı hem de ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı.