AHBAP soruşturmasında Fatih Portakal ifade verdi: “Pişman olduğumu söyledim”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan sunucu ve spiker Fatih Portakal, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde savcılığa ifade verdi.

Soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan spiker Ece Üner, sanatçı Gökhan Özoğuz, sunucu Öykü Serter ve avukat Feyza Altun da savcılığa ifade vermişti.

“İyi niyetlerimizi sömürdüler”

Savcılık ifadesinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Portakal, geçmişte derneği güvenilir gördüğünü ancak soruşturma sürecinde ortaya çıkan iddiaların kendisini üzdüğünü belirtti.

Portakal, şunları kaydetti:

“Pişman olduğumu söyledim. Neticede 2023 yılları arasında bu şartlarda baktığımda iyi bir dernek olarak gördüm ama bugüne gelip baktığımda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Kendime kızıyorum aslında. Daha fazla sorgulayabilirdik; ama bugünkü ortam içerisinde üzülüyorum, kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için.”

Deprem dönemindeki bağış çağrıları

Fatih Portakal, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı canlı yayınlarda bağışların Ahbap Derneği’ne yönlendirilmesini desteklemiş, “Sevgili Haluk Levent, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım. AFAD’a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye harcandığını bilmiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Portakal’ın ayrıca Oğuzhan Uğur ile birlikte depremzedeler için ortak bağış yayını düzenlediği biliniyor.