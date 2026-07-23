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AjansHaber Gündem Bahçeli: "CHP’den ayrılarak kurulacak yeni partiye Hazine yardımından pay aktarılması etik olur"

Bahçeli: "CHP’den ayrılarak kurulacak yeni partiye Hazine yardımından pay aktarılması etik olur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurulacağı yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, CHP’ye 2026 yılında yapılan Hazine yardımından, yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılmasının “etik” olacağını söyledi.

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Bahçeli: "CHP’den ayrılarak kurulacak yeni partiye Hazine yardımından pay aktarılması etik olur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurulacağı yönündeki iddialar ve buna bağlı olarak gündeme gelen Hazine yardımı ile parti mal varlığının paylaşılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP’de uzun süredir ayrışma yaşandığı yönündeki iddialara değinen Bahçeli, yeni bir siyasi oluşumun gündemde olduğunu belirtti.

“Yeni bir parti kuruluyor”

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

“CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur.”

“Hazine yardımından pay aktarılması etik olandır”

Yeni partinin kurulması halinde Hazine yardımının paylaşılmasına ilişkin görüşünü dile getiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.”

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