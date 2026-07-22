Türkiye’den Husilere kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, “Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınıyor; Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Deniz güvenliği ve küresel ticarete vurgu

Açıklamada, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda deniz güvenliğini ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atan, deniz taşımacılığı ile küresel ticareti hedef alan eylem ve tehditlerin bir an önce sona ermesi gerektiği belirtildi.

“Gerilimi artıracak eylemlerden kaçınılmalı”

Bakanlık, bölgedeki mevcut gerginliğin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü adımdan kaçınılması çağrısını yineleyerek, “Bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.