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AjansHaber Gündem İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandı

İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheliden 20’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet de yer aldı.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/102274 sayılı soruşturma kapsamında, 20 Temmuz’da İzmit Belediyesine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Başsavcılık, soruşturmanın şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda yürütüldüğünü, belediye tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerin incelemeye alındığını bildirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet’in de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

20 şüpheli tutuklandı

Savcılık, Fatma Kaplan Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi tutuklama, 9 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, 21 şüpheliden 20’sinin tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Tutuklananlar arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yer aldı.

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