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AjansHaber Gündem Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü diplomasi trafiği İstanbul’da

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü diplomasi trafiği İstanbul’da

Türkiye-Azerbeycan-Gürcistan arasında kurumsallaşan üçlü dışişleri mekanizmasının 10’uncu toplantısı yarın İstanbul’da yapılacak. 

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü diplomasi trafiği İstanbul’da

Gündemde bölgesel güvenlik, Orta Koridor, enerji projeleri ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi yer alıyor.

İstanbul’da üçlü dışişleri zirvesi

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın 10’uncusu yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık edecek. Zirvede Ceyhun Bayramov ve Maka Botchorishvili bir araya gelecek.

Stratejik iş birliği masada

Görüşmelerde üç ülke arasındaki mevcut iş birliği kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Ayrıca dış politika meseleleri, bölgesel gelişmeler ve Güney Kafkasya’da iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik yeni adımlar ele alınacak.

Orta Koridor ve lojistik hatlar ön planda

Toplantıda, Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısallıkta kritik rol oynayan Orta Koridor’un güçlendirilmesi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve bölgesel lojistik projelerinin geliştirilmesi de görüşmelerde değerlendirilecek.

Enerji ve güvenlik vurgusu

Enerji güvenliği, ticaret ve ekonomik iş birliğinin artırılması konularının da masada olacağı toplantıda, mevcut projelerin genişletilmesine yönelik koordinasyonun artırılması hedefleniyor.

Tarafların ayrıca Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının bölgesel refah açısından taşıdığı öneme dikkat çekmesi bekleniyor.

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