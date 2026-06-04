CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi davasında ret ararı

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin alınan kararların iptali ve kurultay ile kongrenin “mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması” talebiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi’ne yönelik iptal istemini “davadan feragat edilmesi”, kurultaya ilişkin iptal talebini ise “aynı konuda başka mahkemede de dava açılması ve derdest olması” gerekçesiyle reddetti.

Duruşmada davalı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına avukat Kadri Gökhan Sultan hazır bulunurken, davacı taraf avukatı Onur Yusuf Üregen mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Davanın görüldüğü duruşma

Duruşma hakimi, İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebine ilişkin olarak davacıların davalarından feragat ettiğini bildirdi. Ardından söz alan davalı vekili Kadri Gökhan Sultan, davanın reddini talep etti.

Mahkemenin kararı

Kararını açıklayan mahkeme hakimi, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin iptal talebini, davadan feragat edilmesi nedeniyle reddetti.

Kurultaya ilişkin değerlendirmede ise mahkeme, CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında aynı konuda başka bir mahkemede de dava bulunduğunu ve bu davanın derdest olduğunu belirterek, bu gerekçeyle iptal isteminin reddine hükmetti.

Davanın geçmişi

CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’nde “delegelere menfaat temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı” iddiasıyla, alınan bütün kararların iptal edilmesi ve kurultay ile kongrenin “mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması” talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde de dava açılmıştı.

Mahkeme, 11 Eylül 2025’te görülen duruşmada, 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay davasının Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam etmesi ve mevcut durumda aynı konuda süren bir davanın bulunması gerekçesiyle davanın usulden reddine karar vermişti.

Ayrıca mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davayı “pasif husumet yokluğu” nedeniyle reddetmişti.

Davacı vekili avukat Onur Yusuf Üregen’in karara itiraz etmesi üzerine dosya istinaf mahkemesine taşınmıştı.

İstinaf süreci

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin “pasif husumet yokluğu” gerekçesiyle verdiği ret kararını, mazeretli olan davacı tarafın yokluğunda hüküm kurulmasını “hukuki dinlenilme hakkına aykırı” bularak kaldırmıştı.

Daire ayrıca, tarafların delillerini sunmaları için verilen yasal süreler dolmadan karar verilmesinin de usul hatası olduğunu değerlendirerek, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ninkararını kaldırmış ve dosyanın yeniden görülmesine hükmetmişti.