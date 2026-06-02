CHP’li Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında rüşvet iddiası dosyası Ankara’ya gönderildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin ortaya atılan rüşvet iddialarını konu alan soruşturmada, süreçte en dikkat çeken başlıklardan biri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ifadeleri oldu.

“1 milyon euro istendi” iddiası

Soruşturma dosyasında yer alan beyanlara göre, şüpheli sıfatıyla ifade veren Mustafa Gökhan Böcek, adaylık sürecinde kendilerinden “1 milyon Euro istendiğini” öne sürdü.

Böcek, söz konusu paranın temin edilerek Ankara’da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişiye elden verildiğini ileri sürdü. İddiada, sürecin Özgür Özel ve Veli Ağbaba bilgisi dahilinde yürütüldüğü öne sürüldü.

Muhittin Böcek’in ifadesi

Dosyada ifadesi yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise seçim dönemlerinde parti genel merkezleri tarafından maddi taleplerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Böcek, söz konusu sürecin oğlunun takibiyle yürütülmesine onay verdiğini de beyan etti.

HTS ve teknik inceleme iddiaları

Başsavcılık dosyasında tanık ve şüpheli ifadelerinin yanı sıra HTS kayıtları ve baz istasyonu verilerinin de incelendiği belirtildi.

İncelemelerde, iddialara konu tarihlerde tarafların Ankara’da bulunduğuna dair tespitler yapıldığı, CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun telefon trafiği bulunduğu ve bazı görüşmelerin zamanlama açısından dosyadaki anlatımlarla örtüştüğü değerlendirildi.

Soruşturma iki koldan yürütülecek

Yetkisizlik kararı sonrası milletvekilleri hakkındaki dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ele alınacağı, milletvekili olmayan şüphelilere ilişkin soruşturmanın ise Antalya’da devam edeceği bildirildi.