GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında yargılama süreci başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında yargılama süreci başladı

Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanıklı davanın ilk duruşması 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Emniyet Müdürü İlker Arslan ve diğer 38 sanık ile avukatlar katıldı. 

İddianame özetinin okunmasıyla başlayan süreçte, sanıkların "icbar suretiyle irtikap", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep ediliyor. 

Milyonluk kamu zararı iddianamede yer aldı

Soruşturma kapsamında belediye iştirakleri üzerinden yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. İddianamede Muhittin Böcek için "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

2025 yılından bu yana süren operasyonlar neticesinde şekillenen davada, yargılamanın ilerleyen günlerde sanık savunmalarıyla devam etmesi bekleniyor.

#Muhittin Böcek
#Antalya Büyükşehir Beleidyesi
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur "
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: "Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var"
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.