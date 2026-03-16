Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında yargılama süreci başladı

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Emniyet Müdürü İlker Arslan ve diğer 38 sanık ile avukatlar katıldı.

İddianame özetinin okunmasıyla başlayan süreçte, sanıkların "icbar suretiyle irtikap", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Milyonluk kamu zararı iddianamede yer aldı

Soruşturma kapsamında belediye iştirakleri üzerinden yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. İddianamede Muhittin Böcek için "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

2025 yılından bu yana süren operasyonlar neticesinde şekillenen davada, yargılamanın ilerleyen günlerde sanık savunmalarıyla devam etmesi bekleniyor.