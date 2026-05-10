Muhittin Böcek'ten etkin pişmanlık başvurusu

Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Başkan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa başvurdu. Böcek’in Antalya Adliyesindeki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında öğle saatlerinde Antalya Adliyesine getirilen Böcek’in, savcılık makamındaki ifade işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. Başvurunun, soruşturmanın ilerleyen sürecine ilişkin kritik bir aşama olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Oğlu da etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti

Soruşturma dosyasında adı geçen Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in de daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa başvurduğu ortaya çıkmıştı.

5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Muhittin Böcek’in ardından, oğlu Gökhan Böcek’in 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ifade verdiği belirtildi.

Baba ve oğulun etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli gelişmeler arasında değerlendirildiği kaydedildi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Dosya kapsamında yeni ifade ve deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği değerlendiriliyor.

