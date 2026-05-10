Belçika Kraliçesi Mathilde’den Baykar’a ziyaret: İş birlikleri ve güvenlik vurgusu

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Baykar’ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Ziyaret, Türkiye ile Belçika arasında savunma sanayii ve teknoloji alanındaki iş birliği potansiyeli açısından stratejik önem taşıyan temaslardan biri olarak değerlendirildi.

Kraliçe Mathilde’ye temasları sırasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ile Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet’in yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve Belçika basınından gazeteciler eşlik etti.

Milli SİHA platformları hakkında brifing aldı

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ndeki program kapsamında Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı.

Heyet, Baykar’ın dünya çapında öne çıkan milli SİHA platformlarını yakından inceleyerek yürütülen AR-GE ve üretim faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi aldı. Program kapsamında Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

Ziyaret sonunda Kraliçe Mathilde’ye, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Bayraktar KIZILELMA İnsansız Hava Aracı’nın maketi takdim edildi.

“Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi”

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Selçuk Bayraktar, temasların ortak teknoloji geliştirme ve uluslararası iş birliği açısından önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Bayraktar, Avrupa’daki mevcut güvenlik gündeminin savunma alanındaki ortaklıkları daha kritik hale getirdiğine dikkati çekerek, “Bu girişimin Avrupa’daki güvenlik mimarisindeki ortak çabalarımız adına önemli olduğunu değerlendiriyorum. Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. İhracat pazarının yüzde 60’ına tek başına sahip bulunuyor. Türkiye de yüzde 65’ine sahip. Geliştirdiğimiz teknoloji dünyaya damgasını vurmuş. Bütün dünyadan büyük rağbet görüyor. Yakın zamanda da SAHA 2026 fuarı bitti. Orada da özellikle dünyada gelişen güvenlik çatlakları konusuna büyük bir ilgi olduğunu gördük. Herkes kendi ulusunun güvenliğinin derdine düşmüş durumda.” dedi.

“Güçlü ittifaklar kurmanın önemi artıyor”

Küresel ölçekte yaşanan güvenlik krizleri ve ticaret savaşlarının uluslararası iş birliğini zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Bayraktar, özellikle orta ölçekli ülkeler açısından stratejik ortaklıkların önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye’nin dost ve müttefik ülkelerle güçlü ilişkiler geliştirmeye önem verdiğini belirten Bayraktar, “Bizler de Türkiye olarak tüm dost ve kardeş coğrafyalarımızda, bir anlamda bize dostluk elini uzatan her ülkeye tam manasıyla bir dostluk ve kardeşlik ilişkisinde yaklaşıyoruz. Ben inanıyorum ki bu bizim medeniyetimizin bir kültürü ve inancından gelen bir yaklaşım. Bu ziyaretinde hayırlara vesile olmasını ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın giderek daha kırılgan bir güvenlik atmosferine sürüklendiğini dile getiren Bayraktar, uluslararası rekabet yerine iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Bayraktar, “Bu durumda bu işbirliklerinin ve ittifakların önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer uluslar birbiriyle rekabet edecek olurlarsa bu mevcut güvenlik krizini daha da derinleştirecektir. Bunun yanında bütün dünyada ticaret savaşları ve arz ve tedarik tarafında yaşanan sıkıntıları da aşmanın yolu ancak güçlü ittifaklar, sıkı bağlar kurmaktan geçiyor. Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Avrupa. Bizim en büyük ihracat potansiyelimizi gerçekleştirdiğimiz yer de Avrupa.” değerlendirmesinde bulundu.