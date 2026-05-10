İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı 2 bin 846’ya yükseldi

Lübnan ile İsrail hattında süregelen çatışmalar, sivil kayıpların giderek arttığı bir insani krize dönüşürken, İsrail ordusunun 2 Mart’tan bu yana sürdürdüğü yoğun saldırıların bilançosu dikkat çekici seviyelere ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son veriler, bölgede tansiyonun düşmediğini ve çatışmaların etkisinin derinleştiğini ortaya koydu.

Can kaybı ve yaralı sayısı yükseliyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin güncel verileri açıkladı. Buna göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 artışla 2 bin 846’ya yükselirken, yaralı sayısı ise 8 bin 693 olarak kaydedildi.

Açıklamada, yalnızca son günlerde yaşanan saldırıların dahi bilançoyu ağırlaştırdığına dikkat çekildi. İsrail ordusunun Lübnan’ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı, insansız hava araçlarıyla da çok sayıda araç ve motosikletin hedef alındığı bildirildi.

Saldırılar yoğunlaştı

İsrail ordusunun özellikle güney bölgelerdeki operasyonlarını artırdığı, farklı noktalara eş zamanlı hava saldırıları düzenlediği aktarıldı. Saha hareketliliğinin arttığı bölgelerde hedef alınan noktaların sivil yaşamı da doğrudan etkilediği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının önceki açıklamasında ise İsrail’in 2 Mart’tan itibaren düzenlediği saldırılarda 2 bin 795 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı. Son verilerle birlikte can kaybındaki artışın sürdüğü görüldü.

Ateşkes ve sahadaki gerginlik

İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı yoğun hava saldırılarının ardından Lübnan’ın güneyinde bazı bölgeleri işgal ettiği belirtilmişti. Süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ancak ateşkese rağmen İsrail’in güney Lübnan’daki saldırılarını sürdürdüğü, Hizbullah’ın da karşılık verdiği ifade ediliyor.