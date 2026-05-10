Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki ekonomik heyet İstanbul’da

Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik diplomatik temaslar kapsamında, Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki “Ekonomik Misyon” heyeti İstanbul’a ulaştı. Stratejik sektörlerde yatırım ve iş birliği fırsatlarının ele alınacağı ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik diplomasi trafiği açısından önem taşıyor.

Kraliçe Mathilde ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 12.00’de İstanbul Havalimanı’na indi. Heyeti havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yetkililer karşıladı.

Üst düzey siyasi ve ekonomik katılım

Belçika Kraliçesi Mathilde’nin başkanlığındaki heyette, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ile Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet yer aldı.

Ziyarete ayrıca 428 özel sektör temsilcisinin katılması dikkati çekti. Heyetin, Türkiye’de kamu kurumları ve iş dünyası temsilcileriyle kapsamlı temaslarda bulunması öngörülüyor.

Stratejik sektörlerde iş birliği gündemi

Ekonomik Misyon kapsamında enerji, savunma sanayisi, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere birçok alanda yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi planlanıyor.

Program çerçevesinde firma ziyaretleri gerçekleştirilecek, ikili görüşmeler yapılacak ve şirketler arasında doğrudan temasların kurulacağı B2B toplantılar düzenlenecek.

Ziyaretin, son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik ortak iradeyi ortaya koyması bekleniyor.

Belçika’nın ekonomik diplomasi trafiğinde öne çıkan program

Belçika’nın yılda iki kez düzenlediği “Ekonomik Misyon” ziyaretleri, ülkenin ekonomi diplomasisi faaliyetleri arasında stratejik önem taşıyor. Siyasi boyutu güçlü programlar kapsamında, ev sahibi ülkelerle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çok sayıda etkinlik organize ediliyor.

Belçika, Türkiye’ye son olarak 2012 yılında “Ekonomik Misyon” ziyareti gerçekleştirmişti. Söz konusu ziyarete dönemin Veliaht Prensi Philippe başkanlık ederken, Mathilde ise “Prenses” unvanıyla heyette yer almıştı.