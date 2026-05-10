AjansHaber Gündem Hantavirüs tespit edilen gemideki 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getiriliyor

Hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası yolcu gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının bugün Türkiye’ye getirileceği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, yolcuların karantina altına alınacağını ve sağlık durumlarının yakından izleneceğini açıkladı.

Küresel sağlık güvenliğini ilgilendiren gelişmeler kapsamında, uluslararası bir yolcu gemisinde hantavirüs vakası tespit edilmesinin ardından gemide bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin yeni bir süreç başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, gemide yer alan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye dönüşlerinin sağlandığını ve ülkeye girişle birlikte kontrollü sağlık sürecinin devreye alınacağını duyurdu.
 

Türk vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası koordinasyon içinde yürütülen süreç sonucunda gemide bulunan Türk vatandaşlarının ülkeye getirileceği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kişilerin sağlık durumlarına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir.”

Yetkililer, sürecin ilgili sağlık protokolleri çerçevesinde titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Karantina süreci ve sağlık takibi

Türkiye’ye ulaşmalarının ardından 3 vatandaşın karantinaya alınacağı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, olası risklere karşı tüm kontrol mekanizmalarının devreye sokulduğunu ve sağlık durumlarının düzenli olarak izleneceğini kaydetti.

Bakanlık, sürecin hem ulusal sağlık güvenliği hem de uluslararası sağlık protokolleri açısından hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti.

Yorumlar
