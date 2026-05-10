İstanbul'da çok sayıda yol trafiğe kapatıldı



İstanbul’da hafta sonu gerçekleştirilecek organizasyonlar nedeniyle kent genelinde trafik akışında yeni düzenlemelere gidildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 10 Mayıs tarihinde farklı saatlerde düzenlenecek iki etkinlik kapsamında özellikle tarihi yarımada ve Beşiktaş çevresinde yoğun trafik tedbirleri uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahlara yönelmelerinin önem taşıdığını vurguladı.

Sabah saatlerinde geniş kapsamlı kapanma uygulanacak

Saat 09.00’da başlayacak ilk etkinlik kapsamında Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde birçok ana yolun araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.

Kapanacak yollar arasında Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti, Atatürk Köprüsü Fatih istikameti, Kennedy Caddesi’nin Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası bölümü, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezel Paşa Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Kadir Has Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi ve Çırağan Caddesi ön plana çıktı.

Ayrıca Tershane Caddesi, Refik Saydam Caddesi’nden Unkapanı istikameti ile İnönü Caddesi’nin Şehitler Tepesi bağlantı hattında da trafik akışının geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Alternatif güzergahlar duyuruldu

Emniyet birimleri, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücülere Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Palanga Caddesi, Asariye Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Portakal Yokuşu Caddesi, Dereboyu Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi güzergahlarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

İnönü Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi de alternatif ulaşım aksları arasında gösterildi.

Beşiktaş’taki ikinci etkinlik öğle saatlerinde başlayacak

Saat 12.00’de başlayacak ikinci etkinlik kapsamında ise yalnızca Beşiktaş ilçesinde trafik düzenlemesine gidileceği bildirildi.

Bu kapsamda Muallim Naci Caddesi’nin Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden itibaren Bebek istikameti çift yönlü olarak, Kuruçeşme Caddesi ile Bebek-Arnavutköy Caddesi’nin Arnavutköy ışıklara kadar olan bölümü trafiğe kapatılacak.

Cevdetpaşa Caddesi’nde ise İnşirah Caddesi kesişiminden Arnavutköy yönüne araç geçişine izin verilmeyecek.

Sürücülere alternatif güzergah uyarısı

Yetkililer, ikinci etkinlik süresince Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşilpınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak ve Bebek Hamam Sokak güzergahlarının kullanılabileceğini ifade etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde trafik akışının kontrollü şekilde sürdürülebilmesi için saha ekiplerinin görev başında olacağını bildirirken, vatandaşların toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerinin ulaşım yoğunluğunu azaltacağı değerlendirmesinde bulundu.