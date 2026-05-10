AjansHaber Gündem Gümrük kapıları ve İstanbul Havalimanı’nda 659 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince son bir haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda, Gürbulak, Kapıkule, Kapıköy ve İpsala gümrük kapıları ile İstanbul Havalimanı’nda toplam 659 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttüğü operasyonlarını son bir haftada da yoğun şekilde sürdürdü. Türkiye’nin kara ve hava sınır kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonların toplum sağlığının korunması ve organize suç ağlarının finans kaynaklarının engellenmesi açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında etkin, kararlı ve kesintisiz çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, son bir haftada gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonla kaçakçılık organizasyonlarına ağır darbe indirildiği kaydedildi.

Operasyonların odağında sınır kapıları yer aldı

Açıklamada operasyonların detaylarına ilişkin bilgi paylaşılırken, farklı gümrük noktalarında yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Buna göre, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 286 kilogram metamfetamin, İstanbul Havalimanı’nda 173 kilogram esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 153 kilogram esrar, Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 25 kilogram esrar ve İpsala Gümrük Kapısı’nda 22 kilogram esrar ele geçirildi.

Toplam 659 kilogram uyuşturucu maddenin yakalandığı operasyonlarda el konulan maddelerin imha edildiği belirtildi.

Soruşturmalar çok yönlü sürdürülüyor

Operasyonlara ilişkin adli süreçlerin ilgili başsavcılıklar koordinasyonunda devam ettiği aktarılan açıklamada, soruşturmaların Edirne, Saray, Doğubayazıt ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürüldüğü ifade edildi.

“Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor”

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılığının “yüzyılın küresel felaketi” olarak değerlendirildiğine dikkati çekilerek, yürütülen operasyonların gençlerin bağımlılık tehdidinden korunması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin teknolojik altyapı ve risk analiz sistemleriyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gelişmiş risk analiz sistemleri, teknik kontrol altyapısı ve sahadaki etkin operasyon kabiliyetiyle ülkemizin tüm kara, hava sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarına kaynak sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam etmektedir.”

İstanbul'da çok sayıda yol trafiğe kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik mesajı
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM’de “milli seferberlik” ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu
Mayıs 2026 kira oranı belli oldu: Yüzde 32,43 tavan zam uygulanacak
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Bakan Gürlek’ten kritik soruşturma açıklamaları: “Etkin pişmanlıktan faydalandılar”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze’ye kurban vekaleti verdi
Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
