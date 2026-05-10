Bakan Gürlek: "İnfaz sisteminde rehabilitasyon odaklı yeni yaklaşım güçleniyor"

Bakan Gürlek: “İnfaz sisteminde rehabilitasyon odaklı yeni yaklaşım güçleniyor”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarında yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının kapsamının genişletildiğini belirterek, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik insan odaklı uygulamaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek: “İnfaz sisteminde rehabilitasyon odaklı yeni yaklaşım güçleniyor”

Adalet Bakanı Gürlek, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede ceza infaz kurumlarında uygulanan rehabilitasyon programlarının güçlendirilmesine yönelik önemli mesajlar verdi. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Gürlek, infaz sisteminin yalnızca cezalandırıcı değil, aynı zamanda topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen yönünün ön plana çıkarıldığını vurguladı.

Rehabilitasyon vurgusu

Ceza infaz kurumlarında sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Gürlek, bağımlılıkla mücadelede çok yönlü bir yaklaşım benimsendiğine dikkati çekti.

Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizin rehabilite edici yönünü daha da güçlendiriyoruz.”

Çok yönlü destek programları uygulanıyor

Ceza infaz kurumlarında yürütülen uygulamaların kapsamına ilişkin ayrıntıları paylaşan Gürlek, hükümlülerin sosyal hayata yeniden adapte edilmesini hedefleyen çeşitli faaliyetlerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Bakan Gürlek, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“Ceza infaz kurumlarımızda, tıbbi ve psikiyatrik hizmetler, psikososyal destek çalışmaları, bireysel görüşmeler ve yapılandırılmış grup çalışmaları, aile destek hizmetleri, meslek edindirme kursları, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düzenli kitap okuma programları, topraksız tarım uygulamaları ve üretim atölyeleri ile hükümlülerin sağlıklı yaşam becerileri edinmesini, sorumluluk bilincinin pekiştirilmesini ve topluma güçlü bir şekilde yeniden kazandırılmasını destekliyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

