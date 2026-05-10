Hazine ve Maliye Bakanlığından TÜİK atamasıyla ilgili iddialara sert tepki

Bakanlık, TÜİK Başkanlığına yapılan atamanın ardından bazı basın yayın organlarında yer alan “görevden alma” iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilinçli dezenformasyon girişimlerine karşı tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin kamuoyunda gündeme taşınan iddialara yönelik açıklamada bulundu. Bakanlık, bazı medya organlarında yer alan haberlerde kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini vurgulayarak, söz konusu yayınların “bilinçli dezenformasyon” niteliği taşıdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TÜİK eski Başkanı Erhan Çetinkaya’nın görev süresinin ocak ayında sona erdiğine dikkat çekilerek, yeni atama yapılıncaya kadar görevi vekaleten sürdürdüğü kaydedildi.

“Yanlış bilgi bilinçli şekilde yayılıyor”

Açıklamada, bazı gazetelerde aynı ifadelerle servis edilen haberlerin kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

“Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla ‘Fatura TÜİK’e kesildi’, ‘TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı’ şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür.”

Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, kamuoyuna alenen yanlış bilgi verildiğinin altını çizdi.

“Görev süresi ocakta sona erdi”

Açıklamada, TÜİK eski Başkanı Erhan Çetinkaya’nın görev sürecine ilişkin detaylara da yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya’nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir. Bu çerçevede ataması yapılmamışken görevden alındı diyerek zorlama yorumlarla, bir niyet ile yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır.”

Yeni atama Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına ilişkin yeni atama kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanmıştı. Kararla birlikte, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı TÜİK Başkanlığı görevine atanmıştı.

