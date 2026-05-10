Bakan Kacır: “Türkiye 276 milyar dolarlık ihracatıyla bölgesinin en güçlü üretim merkezlerinden biri”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul x SSCI İnovasyon ve Yatırım Forumu kapsamında yaptığı konuşmada Türkiye’nin sanayi ve ihracat performansına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı.

Kacır, Türkiye’nin bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri. Türkiye’nin toplam ihracatı 276 milyar dolar düzeyinde ve bunun yüzde 95’i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türk sanayinin yıllık katma değeri de 250 milyar dolara yaklaştı.” ifadelerini kullandı.

Sanayi büyümesi ve son 23 yılın dönüşümü

Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesinde son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşandığını belirten Kacır, sanayi katma değerindeki artışa dikkat çekti.

Kacır, 23 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye’nin bugün 276 milyar dolar ihracat yaptığını belirterek, “40 milyar dolara yakın üretim katma değeri, sanayi katma değeri olan bir Türkiye’nin bugün 250 milyar dolara yakın sanayi katma değeri var.” dedi.

Girişimcilik ekosistemi ve 2030 hedefleri

Türkiye’nin teknoloji girişimciliğinde yeni bir aşamaya geçtiğini ifade eden Kacır, uzun vadeli hedefleri de paylaştı.

Bu kapsamda Kacır, “Hedefimiz 2030 yılına gelindiğinde 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğmasını sağlamak ve Turcorn’ların toplam değerinin 100 milyar doları yakalamasını mümkün kılmak.” dedi.

Turcorn ekosistemi ve küresel büyüme

Türkiye’nin teknoloji girişimlerinin küresel ölçekte büyüdüğünü vurgulayan Kacır, mevcut tabloya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Artık Turcornlarımız küresel düzeyde satın almalarla büyümelerini sürdürüyorlar ve değerlerini katlayarak büyütmeye devam ediyorlar. Bütün bu başarı hikayesinde elbette ki başrol Türk girişimcilerin. Özellikle Türkiye’nin üniversitelerinde yetişen dünya standartlarında eğitim alan ve sonrasında kendi girişimlerini kuran girişimciler, aslında Türk ekonomisinin ve Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin küresel yarışta öne çıkmasına öncülük etmekteler. Bizler de tabi son dönemde bütün bu ekosistemi daha da güçlendirmek için yeni adımlar atmaya gayret ediyoruz.”

Kacır ayrıca Türkiye’de 8 teknoloji unicornu bulunduğunu da hatırlattı.

Yatırım fonları ve regülasyon adımları

Bakan Kacır, girişimcilik ekosistemine yönelik yeni finansman ve düzenleme adımlarını da açıkladı.

Bu çerçevede Kacır, “Regülasyon tarafında Türkiye, inovasyon dostu bir yaklaşım benimsemekte olduğunu dile getirerek, “Biz elbette ki kişisel veriler başta olmak üzere temel haklar konusunda çok hassasız. Ama bunun yanında mutlaka inovasyonun önünü açmamız özellikle yapay zeka teknolojilerinden tüm sektörlerde etkin şekilde yararlanmamız gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Yine girişimlerin büyümesine yönelik yeni nesil regülasyonlar da bu anlamda bizim için kıymetli.” açıklamasını yaptı.

Ayrıca Kacır, girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolarlık yeni kaynak aktarılacağını ve bu adımla en az 750 milyon dolarlık ek yatırımın tetiklenmesinin beklendiğini ifade etti.

Terminal İstanbul vizyonu ve dijital şirket modeli

Kacır, Türkiye’nin girişimcilik altyapısına ilişkin en büyük projelerden biri olan Terminal İstanbul’a ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kacır, Terminal İstanbul’un dijital şirket uygulamasının da merkez üssü olacağını dile getirerek, “Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürüyoruz. Terminal İstanbul’da on binlerce girişim eş zamanlı olarak faaliyet gösterebilecek.” ifadelerini kullandı.

Genç nüfus vurgusu ve gelecek vizyonu

Türkiye’nin demografik avantajına dikkat çeken Kacır, genç nüfusun teknoloji üretimindeki rolüne işaret etti.

Şu anda Türkiye’nin ortanca yaşının 34 olduğuna işaret eden Kacır, “Avrupa ile kıyaslarsanız Avrupa ortalamasından 10 yaş daha genç bir ülkeden söz ediyoruz. Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinden 14-15 yaş daha genç bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu çok kıymetli görüyoruz çünkü biliyoruz ki dünyada büyük değişimleri ortaya çıkaran teknoloji girişimlerini çoğunlukla genç insanlar kuruyor ya da yükseltiyor.” dedi.

Türkiye’nin yeni ekonomik başarı hikayesi hedefi

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin teknoloji odaklı büyüme stratejisine değinen Kacır, hedeflerin altını çizdi.

Kacır, “Turcorn’ların toplam değerinin de 100 milyar doları yakalamasını mümkün kılmak. Bütün bu çalışmalar, Bilişim Vadimizin ortaya koyduğu bu gayretler de Türkiye’nin bu hedeflere yaklaşması için. İşte burası Bilişim Vadisi’nin İstanbul’daki kampüsündeki girişim ofisimiz. İlk kez gelenlerin biraz vakit geçirmesini de tavsiye ederim. Gerçekten girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir imkan oluşturulmaya çalışıldı burada. Bu Terminal İstanbul’un da bir nüvesi aslında. Terminal İstanbul bunun çok çok misli büyüklükte olacak ama aynı yaklaşımla girişimcilerimizin tüm sosyal yaşam beklentilerini de karşılayacak bir yaklaşımla onlar için hazırladığımız bir merkez olacak.” ifadelerini kullandı.