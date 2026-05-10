Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık uyarısı

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında yeniden yükseliş eğilimi gözleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmesinde, bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların etkili olacağını açıkladı.

Bölgesel sıcaklık değerleri

Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise değerlerin mevsim normalleri civarında kalması öngörülüyor.

Başkent Ankara’da hava sıcaklıklarının 19 ila 22 derece, İstanbul’da 19 ila 24 derece, İzmir’de ise 25 ila 28 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklarda gerileme beklentisi

Yetkililer, cuma gününden itibaren iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların yeniden düşüşe geçerek mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıklarındaki değişimin hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyeceği değerlendiriliyor.