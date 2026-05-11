Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa ifade verdiği öğrenildi. İfade işlemlerinin yaklaşık 9 saat sürdüğü bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında dava açılan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğu, bu kapsamda ayrıntılı ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek dün Döşemealtı ilçesindeki Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinden alınarak Antalya Adliyesine getirildi. Soruşturma kapsamında ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek’in ifadesine başvurulurken, daha sonra Muhittin Böcek savcılık makamına çıkarıldı.

İfade işlemleri gece boyunca sürdü

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar, deliller ve çeşitli hususlara ilişkin yöneltilen sorular doğrultusunda yürütülen ifade işlemlerinin uzun saatler devam ettiği belirtildi.

Dün saat 18.35’te başlayan işlemlerin sabaha karşı 03.00’e kadar sürdüğü öğrenilirken, her iki şüphelinin de avukatları eşliğinde ayrıntılı beyanda bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, soruşturma sürecinin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurgularken, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

Soruşturmada adli süreç sürüyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesine devam edildiği öğrenildi. Soruşturmanın seyri doğrultusunda yeni işlemlerin gündeme gelebileceği belirtilirken, dosyaya ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

