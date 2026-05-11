ODTÜ'de bayrak saygısızlığı soruşturmasında 2 tutuklama

ODTÜ’de bayrak saygısızlığı soruşturmasında 2 tutuklama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Bahar Şenlikleri sırasında Türk bayrağına yönelik saygısızlık iddiasıyla başlatılan soruşturmada iki şüpheli tutuklandı, hakkında gözaltı kararı bulunan altı kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde düzenlenen Bahar Şenlikleri sırasında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen saygısızlık, yargı sürecine taşındı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklanırken, soruşturmanın kapsamının genişletildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Başsavcılık, 6 Mayıs’ta ODTÜ Stadyumu’nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olayların ardından “devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “nitelikli kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlamaları kapsamında resen soruşturma başlattı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından medya ve sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler, adli mercilere sevk edildi. Mahkeme, iki kişinin tutuklanmasına hükmederek cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Soruşturma dosyasında hakkında gözaltı kararı bulunan diğer altı şüpheliye ilişkin yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Güvenlik birimlerinin titiz bir çalışma yürüttüğü ve sürecin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

