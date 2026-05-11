Cumhurbaşkanı Erdoğan – Mathilde görüşmesinde ekonomi, enerji ve AB süreci öne çıktı

Erdoğan, iki ülke arasında ticaret, savunma sanayii, enerji ve tarım başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirterek, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların süreceğini ifade etti.

AB ilişkilerinde güncelleme ve savunma vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye–Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Erdoğan, tam üyelik sürecine kadar geçen dönemde öncelikli alanlardan birinin Gümrük Birliğinin güncellenmesi olduğunu vurgularken, Avrupa Birliğinin savunma girişimlerine Türkiyenin katılımının da ortak menfaat gereği olduğunu ifade etti.

NATO Zirvesi ve COP31 hazırlıkları

Türkiye’nin uluslararası alandaki diplomatik rolüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi ile COP31’e ev sahipliği yapılacağını hatırlattı.

Erdoğan, bu tür küresel organizasyonların Türkiye’nin diplomatik etkinliğini artırdığını ve uluslararası iş birliği açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Yeşil enerji ve iş birliği alanları

Görüşmede enerji dönüşümüne de değinen Erdoğan, Türkiye ile Belçika arasında önemli iş birliği alanlarından birinin yeşil enerji dönüşümü olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa’da üst sıralarda yer aldığına dikkat çeken Erdoğan, bu alandaki çalışmaların karşılıklı olarak geliştirilebileceğini söyledi.

Kraliçe Mathilde’nin temaslarına vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Belçika Kraliçesi Mathilde’nin Türk iş dünyası ile gerçekleştirdiği temasların somut sonuçlar üretmesinden memnuniyet duyacağını dile getirdi.