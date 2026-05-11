Sömürgesizleştirilmiş bilgi üretimi tartışmaları: Akademide yeni epistemik yönelimler

Opera Salonu’nda yoğun katılımla düzenlenen oturumun moderatörlüğünü Adrian Harewood üstlenirken, konuşmacılar kolonyalizmin yalnızca tarihsel bir süreç olmadığına, günümüzde kültürel, akademik ve siyasal yapılarda farklı biçimlerde varlığını sürdürdüğüne dikkati çekti.

“Kolonyalizm kontrol araçlarını dönüştürerek varlığını sürdürüyor”

Singapur Ulusal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Syed Farid Alatas, kolonyalizmin biçim değiştirerek devam ettiğini belirterek, modern dünyadaki bilgi üretim süreçlerinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Alatas, küresel ölçekte birçok toplumun epistemik olarak dışlandığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Kolonyalizm ortadan kaybolmadı. Sadece kontrol araçlarını dönüştürdü; kültürel, entelektüel, askerî ve siyasi alanlara yayıldı. Kolonyalizmin inşa ettiği bir dünyada yaşıyoruz; hem Küresel Güney’de hem de Küresel Kuzey’de birçok insanın dışarıda bırakıldığı bir dünyada. Ve başlangıç noktası oldukça basit: bize sorgulamadan kabul etmemiz öğretilen fikirleri ve varsayımları sorgulamak.”

“Dekolonize edilmiş üniversite farklı epistemolojilere alan açmalı”

Leeds Üniversitesi Dekolonyal Düşünce ve Retorik Profesörü Salman Sayyid ise üniversitelerin yalnızca teknik bilgi üreten kurumlar olarak değil, farklı bilgi geleneklerine alan açan yapılar olarak yeniden düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Sayyid, dekolonizasyonun akademik reformlarla sınırlı kalamayacağını belirterek şunları söyledi:

“Sömürgesizleştirilmiş bir üniversite, bilgi üretimini kamusal bir değer olarak görebilen ve farklı entelektüel geleneklere, disiplinlere ve epistemolojilere alan açabilen bir üniversitedir. Böylesi bir dönüşüm ancak kültürde ve toplumda daha geniş bir sömürgesizleştirme süreciyle birlikte düşünülebilir.”

“Bilgi kanonlarını genişletme mücadelesi sürüyor”

Amerikalı siyaset bilimci Anne Norton da konuşmasında, dışlanan seslerin görünür hale getirilmesi için uzun yıllardır süren entelektüel mücadelelere dikkati çekti.

Norton, dekolonizasyon tartışmalarının yeni bir eğilimden ziyade uzun soluklu bir düşünsel direnişin devamı olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Yıllardır, hatta on yıllardır insanlar bilgi kanonlarını genişletmek, dışlanmış sesleri görünür kılmak ve entelektüel alanı daha çoğulcu hale getirmek için mücadele ediyor. Sömürgesizleştirme tartışmaları da bu uzun entelektüel direniş mirasının bir parçası olarak büyüyor.”

“Modernitenin altında kolonyal tahakküm mantığı yatıyor”

Dekolonyal düşüncenin önemli isimlerinden Arjantinli bir semiotikçi Duke Üniversitesi profesörü Walter Mignolo ise modernite kavramının çoğu zaman ilerleme ve özgürleşme söylemleriyle sunulduğunu ancak bu yapının temelinde kolonyal tahakküm ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Mignolo, modernitenin epistemik eşitsizlikleri derinleştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Modernite çoğu zaman özgürleşme, medeniyet, ilerleme ve demokratik gelişim vaadi olarak sunulur; toplumları sürekli iyileşme ve dönüşüme inanmaya davet eder. Ancak modernitenin altında yatan şey kolonyalizmdir: sömürü, epistemik hiyerarşi ve dillerin, inançların ve bilgi sistemlerinin giderek değersizleştirilmesi yoluyla işleyen daha derin bir tahakküm mantığı.”