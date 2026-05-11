Bakan Uraloğlu: “Belçika ile karşılıklı yatırım ve iş birliklerini artırmamız gerekir”

Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Belçika arasındaki ulaştırma, yatırım ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi. Demir yolu yatırımları, Kalkınma Yolu Projesi ve stratejik ulaştırma koridorlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panelin kapanış oturumunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin köklü geçmiş ve güçlü dostluk anlayışıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yaklaşık iki asra dayanan geçmişine dikkati çeken Uraloğlu, ticaret, yatırım, ulaştırma, teknoloji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda önemli iş birliklerinin hayata geçirildiğini anlattı.

“Ulaştırma sistemlerinin bağlantısallığını artırmamız gerekmektedir”

Ulaştırma alanındaki iş birliklerinin stratejik önemine vurgu yapan Uraloğlu, üretimin sürdürülebilir ticaret ağıyla desteklenmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Siz, bir şeyler üretebilirsiniz, bunları ya satmanız ya da almanız gerekecektir. Onun için mutlaka bir şekilde ulaştırmanız gerekmektedir. Dolayısıyla ulaştırma sistemlerinin bağlantısallığını artırmamız, alternatiflerini geliştirmemiz ve mutlaka da güçlendirmemiz gerekmektedir.”

“Türkiye, Avrupa’nın Uzak Doğu’ya, Orta Doğu’ya ve Afrika’ya bakan önemli yüzlerinden”

Türkiye’nin son 23 yılda ulaştırma altyapısında kapsamlı yatırımları hayata geçirdiğini dile getiren Uraloğlu, kara yollarından hızlı tren projelerine, havacılıktan iletişim ve denizcilik sektörüne kadar birçok alanda önemli adımlar atıldığını söyledi.

Türkiye’nin küresel ticaret açısından stratejik bir noktada bulunduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemizin konumuna baktığımız zaman Avrupa, Asya ve Afrika’nın tam da geçiş noktasında, küresel ticaretin merkezlerinden biri.”

Türkiye’nin lojistik kapasitesini güçlendiren projelere değinen Uraloğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Türkiye, sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılabilen bir merkez durumunda. Burada 1,5 trilyon dolarlık bir gayrisafi milli hasıladan bahsediyoruz. Bu konumumuzu güçlendirmek için Orta Koridor’un en önemli bölümü olan Bakü-Tiflis-Kars Hattı’nı hayata geçirdik. İstanbul’dan denizin altından Marmaray’la Avrupa’ya kadar demir yolu bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi yine İstanbul Boğazı’ndaki en büyük köprümüz olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yaklaşık 8 milyar dolarlık demir yolu hattını geçirerek kapasite problemini ortadan kaldırmış olacağız.”

“Kraliçe’nin ziyareti, bizler için çok kıymetli”

Irak’ın Basra Körfezi’ndeki Fav Limanı’ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, proje kapsamında demir yolu ve kara yolunu içeren 1200 kilometrelik hattın Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak ortaklığında planlandığını belirtti.

Projeye ilişkin sürece dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu projeyi bugün başlasak 5-6 yılda bitirebiliriz. Bugün bitmiş olsaydı Hürmüz Boğazı’nı bu kadar konuşuyor olmazdık. Çok alternatif bir hattı ortaya koymuş olurduk diye düşünüyorum.”

Alternatif ticaret koridorlarının artırılması gerektiğini belirten Uraloğlu, Basra Körfezi’nin yanı sıra Akabe Körfezi-Avrupa ve Umman-Avrupa arasında kesintisiz ulaştırma hatlarının kurulmasının önemine işaret etti.

Mevcut güzergahların kapasitesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, Belçika Kraliçesi Mathilde’nin ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, Avrupa’nın Uzak Doğu’ya, Orta Doğu’ya ve Afrika’ya bakan önemli yüzlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla Kraliçe’nin ziyareti, buradaki yaptığınız temasla bizler için de çok kıymetlidir.”

“Belçika ile karşılıklı yatırım ve iş birliklerini artırmamız gerekir”

Küresel ticaretin büyük bölümünün deniz yolu taşımacılığıyla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Uraloğlu, emisyonun azaltılması noktasında demir yolu yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

Demir yolu yatırımlarının çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik rol oynadığını belirten Uraloğlu, Türkiye ile Belçika arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dolayısıyla demir yollarına mutlaka daha fazla yatırım yapmamız lazım. Belçika ile karşılıklı yatırım ve iş birliklerini artırmamız gerekir. Geçmişi, tarihi derin olan iki devlet olarak coğrafyamızda bulunuyoruz. Biz, Avrupa’nın Orta Asya’ya, Afrika’ya kadar açılan yüzlerinden bir tanesiyiz. Sayın Başbakan (Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele) ile de bundan sonra ilişkilerimizi biraz daha geliştirme noktasında denizcilik olsun, demir yolu olsun, fikir birliğine vardık.”

Öte yandan Bakan Uraloğlu’nun, program kapsamında Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.