GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz”
15:59 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor
22:13 Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
16:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk savunma sanayii dünya ölçeğinde bir ekosistem haline geldi”
AjansHaber Gündem Kemal Sayar’dan Batı psikiyatrisi eleştirisi: “Terapinin de özgürleşmesi gerekiyor”

Kemal Sayar’dan Batı psikiyatrisi eleştirisi: “Terapinin de özgürleşmesi gerekiyor”

World Decolonization Forum kapsamında düzenlenen “Decolonization and the Psyche (Dekolonizasyon ve Ruh)” başlıklı oturumda konuşan psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar, modern psikiyatrinin ve terapinin sömürgeci kökenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sayar, Batı merkezli ruh sağlığı anlayışının evrensellik iddiasını eleştirerek, yerel kültürlerin ve bireysel hikayelerin süreç içerisinde görünmez kılındığını ifade etti.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Kemal Sayar’dan Batı psikiyatrisi eleştirisi: “Terapinin de özgürleşmesi gerekiyor”

World Decolonization Forum kapsamında konuşan psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar, Batı merkezli ruh sağlığı anlayışını eleştirerek terapinin ve psikiyatrinin “dekolonize edilmesi” gerektiğini söyledi.

Batı merkezli psikiyatriye eleştiri

Oturumda Batı psikiyatrisinin evrensellik iddiasını sorgulayan Sayar, kültürel farklılıkların göz ardı edildiğini vurguladı.

Bu çerçevede değerlendirmelerde bulunan Sayar, Batı merkezli ruh sağlığı yaklaşımının küreselleşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Eğer ruhları da işgal ederseniz, toprakları işgal ettiğiniz yerlerde daha uzun süre kalabilirsiniz. Batı psikiyatrisinin evrensel olduğu yönündeki önerme, seküler, rasyonel, bireyci öznenin dünyanın her tarafında aynı olduğu düşüncesine dayalıdır ve bu aslında bütünüyle bir dayatmadır. Bu süreçte yerli kültürlerin geçerliliği kaybolur, kendilerini ifade etme kudretleri ellerinden alınır ve folklorik bir unsur haline getirilirler.”

Sayar, bu yaklaşımın farklı toplumların kültürel ve zihinsel dünyalarını daralttığını belirtti.

Teşhislerin politik kullanımı iddiası

Konuşmasında psikiyatrik tanıların tarihsel süreçte politik bağlamlarda kullanılabildiğine dikkat çeken Sayar, özellikle 1960’lı yıllara atıfta bulundu.

Sayar, kolonyalizmin psikiyatri üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle aktardı:

“Teşhisler birer siyasal silah olarak kullanıldı.”

Terapide “dekolonizasyon” çağrısı

Bireysel psikoterapi yaklaşımlarının toplumsal bağları zayıflatabileceğini savunan Sayar, kültürel uyum vurgusu yaptı.

Sayar, terapinin yeniden düşünülmesi gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Terapinin de dekolonize edilmesi (sömürgeci etkilerden arındırılması) lazım. Ülkenin kültürel ihtiyaçlarına uygun, insanların ruhsal yapısına uygun, geleneklerle çatışmayan terapileri düşünmemiz lazım. Buldozer gibi yerel zihinsel ontolojileri yıkan tekçi anlayışlara karşı çoğulcu anlayışları ve ‘kültürel mütevazılığı’ ön plana çıkarmalıyız. Yarının çoğulcu dünyasında; benliği de ruhu da işgalden kurtarmaya her zamankinden çok ihtiyacımız var.”

Sayar, konuşmasının sonunda yalnızca rasyonel ve bireyci bir yaklaşımın yeterli olmadığını belirterek, hikayeleri, ritüelleri, topluluk bilgisini ve maneviyatı da içeren daha kapsayıcı bir sağaltım anlayışının gerekliliğine dikkat çekti.

Türkiye, TIMSS verilerine göre Avrupa’da matematik ve fen eğitiminde ilk 5’te
Türkiye, TIMSS verilerine göre Avrupa’da matematik ve fen eğitiminde ilk 5’te
#Gündem / 11 Mayıs 2026
Bakan Uraloğlu: “Belçika ile karşılıklı yatırım ve iş birliklerini artırmamız gerekir”
Bakan Uraloğlu: “Belçika ile karşılıklı yatırım ve iş birliklerini artırmamız gerekir”
#Gündem / 11 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM’de “milli seferberlik” ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM’de “milli seferberlik” ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
“World Decolonization Forum” İstanbul’da küresel bilgi düzenini tartışmaya açacak
“World Decolonization Forum” İstanbul’da küresel bilgi düzenini tartışmaya açacak
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Spor
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Gündem
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Bakan Gürlek: “Gençlerin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edildi”
Bakan Gürlek: “Gençlerin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edildi”
Sağlık Bakanlığı: “Hantavirüs testleri negatif çıktı”
Sağlık Bakanlığı: “Hantavirüs testleri negatif çıktı”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.