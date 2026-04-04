GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem FETÖ’ye 26 ilde operasyon: 90 kişi gözaltında

FETÖ’ye 26 ilde operasyon: 90 kişi gözaltında

FETÖ terör örgütüne yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri ekiplerince FETÖ’ye yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

26 ilde eş zamanlı baskınlar

Bartın, Kayseri, Amasya, İstanbul, Ankara ve Denizli merkezli başlatılan; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya ve Kütahya’yı kapsayan operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan firari hükümlülerin de yakalandığı belirtildi.

Adliyeye sevk ve tutuklamalar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 69’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Örgütün haberleşme ağı kullanılmış

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yakalanan şüphelilerin FETÖ’nün “eğitim” ve “gizli” yapılanmaları içinde faaliyet yürüttükleri, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ve görev alan emniyet personeli tebrik edilirken, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

#fetö
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.