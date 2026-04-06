13 ilde FETÖ operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bu kapsamda İstanbul, Sakarya, Mersin, Ankara, Yalova, Isparta, İzmir, Sivas, Aksaray, Bursa, Kayseri, Denizli ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.