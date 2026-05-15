Merkezefendi Belediyesine rüşvet operasyonu: 13 gözaltı

Denizli’de Merkezefendi Belediyesine yönelik “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de belediyedeki ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Merkezefendi Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, belediyede gerçekleştirilen bazı ihale işlemlerinde rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Belediye başkan yardımcısı da gözaltında

Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında belediyedeki ihale süreçlerine ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.

