Belçika Dışişleri Bakanı Prevot: "Türkiye, kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir"

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Türkiye’ye gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı değerlendirmede, Ankara ile Brüksel arasındaki stratejik, ekonomik ve güvenlik temelli ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin Avrupa için kritik öneme sahip bir ortak olduğunu ifade etti.

Maxime Prevot, Belçika Kraliçesi Mathilde of Belgium liderliğindeki Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında gerçekleştirdiği 5 günlük Türkiye ziyaretinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İstanbul ve Ankara’da yoğun diplomasi trafiği yürüten Prevot, Türkiye’nin bölgesel güvenlik, enerji ve ticaret alanlarındaki rolüne dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir. Enerji alanında stratejik bir merkez, NATO içinde bir müttefik ve Avrupa’nın güneydoğu kanadının güvenliğinde kilit bir aktördür. Türkiye, bizim 5. büyük ticaret ortağımızdır, biz de burada 8. büyük yatırımcı konumundayız.”

Kritik başlıklar masaya yatırıldı

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmeler gerçekleştiren Prevot, temaslarda Orta Doğu’daki gelişmeler, Ukrayna savaşı, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik durumu ve Avrupa Birliği ile ilişkiler başta olmak üzere çok sayıda stratejik konunun ele alındığını bildirdi.

Ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temasların da öne çıktığı ziyaret kapsamında çeşitli sektörlerde yeni ortaklıkların temellerinin atıldığı belirtildi.

Yaklaşık 40 yeni ticari anlaşma imzalandı

Belçikalı şirketlerin Türkiye’deki yatırım ve iş birliği imkanlarını değerlendirdiğini aktaran Prevot, lojistikten dijitalleşmeye kadar birçok alanda temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Prevot, ziyaret sırasında yaklaşık 40 yeni ticari anlaşma ve iş ortaklığına imza atıldığını belirterek, özellikle “liman ve lojistik, biyofarmasötik, sağlık, enerji dönüşümü, dijitalleşme, Endüstri 5.0, savunma ve havacılık” sektörlerine yoğunlaşıldığını kaydetti.

“Gümrük Birliği güncellenmeli”

Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesini yerinde inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Prevot, Avrupa ile Türkiye ekonomilerinin daha fazla yakınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Mevcut ticari ilişkilerin hukuki altyapısına da değinen Prevot, Gümrük Birliği çerçevesinin günümüz ticaret koşullarına uygun şekilde yenilenmesinin önem taşıdığını belirtti.

