Üsküdar Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Belediyesi bünyesindeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerine ilişkin usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyenin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiğini belirledi.

Usulsüz işlemlerle menfaat sağlandığı iddiası

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendiği, usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temininin elden, şirket hesapları ile farklı yöntemler üzerinden sağlandığı öne sürüldü.

Kimlik ve adres tespit çalışmalarını tamamlayan ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

İlk operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Yalova’da 7 Nisan’da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu’nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sürecinde Deveci ve Akkoyunlu’nun da aralarında yer aldığı 9 şüpheli tutuklanırken, diğer zanlılar adli işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.