Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’dan Türkistan’a gitti

Kazakistan’a 13 Mayıs’ta resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Astana’daki diplomatik temaslarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelirken, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’na da katıldı.

İş Forumu’nun kapanışına katıldı

Erdoğan, dün ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ele alındığı Türkiye-Kazakistan İş Forumu’nun kapanış programında yer aldı.

Astana’da konaklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’na geçti.

Resmi törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve yetkililer resmi törenle uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile beraberindeki heyet de eşlik etti.

Türk dünyasının manevi merkezlerinden biri olarak kabul edilen Türkistan’da gerçekleştirilecek zirvede, üye ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik stratejik başlıkların ele alınması bekleniyor.