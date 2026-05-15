15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk dünyasına “dijital vizyonda birlik” çağrısı
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazakistan'ın en büyük destekçisiyiz"
13:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Orta Koridorunun önemi de her geçen gün artıyor”
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti, millete hizmet etmek için kurulmuş bir siyasi harekettir”
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’dan Türkistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’dan Türkistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’daki resmi temaslarının ardından Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere Astana’dan Türkistan’a hareket etti.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’dan Türkistan’a gitti

Kazakistan’a 13 Mayıs’ta resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Astana’daki diplomatik temaslarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelirken, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’na da katıldı.

İş Forumu’nun kapanışına katıldı

Erdoğan, dün ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ele alındığı Türkiye-Kazakistan İş Forumu’nun kapanış programında yer aldı.

Astana’da konaklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’na geçti.

Resmi törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve yetkililer resmi törenle uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile beraberindeki heyet de eşlik etti.

Türk dünyasının manevi merkezlerinden biri olarak kabul edilen Türkistan’da gerçekleştirilecek zirvede, üye ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik stratejik başlıkların ele alınması bekleniyor.

#Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.