CHP İstanbul İl Yönetimi davası ertelendi

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması, kongrenin ve alınan kararların iptali istemiyle açılan davanın duruşması İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmaya davacı Özlem Erkan ile davalı CHP Genel Başkanlığı’nın avukatları katıldı.

Tarafların beyanları mahkeme tutanaklarına yansıdı

Duruşmada söz alan davacı taraf avukatı, kongre sürecinde delege iradesinin çeşitli menfaat ilişkileriyle sakatlandığı yönünde iddiaların bulunduğunu belirterek davanın kabulünü talep etti.

CHP Genel Başkanlığı vekili ise önceki celselerdeki beyanları hatırlatarak, dosyada yetkisizlik kararı verilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca istinaf süreçlerine ilişkin verilen kararların dikkate alınmasını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in davaya feri müdahil olma talebi de mahkeme tarafından kabul edildi.

Mahkemeden ara karar

Ara kararını açıklayan mahkeme, feri müdahil vekiline yazılı beyanda bulunması için iki haftalık süre verdi.

Davalı vekilinin sunduğu dilekçelerde yer alan istinaf kararlarının ilgili mahkemelerden sorulmasına hükmedildi.

Ayrıca dosyanın Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan dosyalarla birleştirilmesine ilişkin muvafakat gönderilmesine karar verildi.

Duruşma 10 Temmuz’a ertelendi

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve ara kararların yerine getirilmesi için duruşmayı 10 Temmuz tarihine erteledi.