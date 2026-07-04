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AjansHaber Spor Kolombiya tek golle tur kapısını açtı : Kolombiya 1-0 Gana

Kolombiya tek golle tur kapısını açtı : Kolombiya 1-0 Gana

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya, Gana’yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Kolombiya tek golle tur kapısını açtı : Kolombiya 1-0 Gana

ABD’nin Kansas City Stadı’nda oynanan mücadelede Kolombiya’ya turu getiren golü Jhon Arias kaydetti. 

Kolombiya, son 16 turunda İsviçre’nin rakibi oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Kolombiya, 14. dakikada Jhon Arias’ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Kolombiya’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Kolombiya, Gana’yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kolombiya’da Galatasaraylı Davinson Sanchez ile Gana’da RAMS Başakşehir forması giyen Jerome Opoku, 90 dakika sahada kaldı.

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