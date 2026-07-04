Kolombiya tek golle tur kapısını açtı : Kolombiya 1-0 Gana

ABD’nin Kansas City Stadı’nda oynanan mücadelede Kolombiya’ya turu getiren golü Jhon Arias kaydetti.
Kolombiya, son 16 turunda İsviçre’nin rakibi oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Kolombiya, 14. dakikada Jhon Arias’ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı, Kolombiya’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Kolombiya, Gana’yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Kolombiya’da Galatasaraylı Davinson Sanchez ile Gana’da RAMS Başakşehir forması giyen Jerome Opoku, 90 dakika sahada kaldı.