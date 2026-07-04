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AjansHaber Spor Mısır son 16 biletini penaltılarda aldı: Avusturalya 1-1 Mısır

Mısır son 16 biletini penaltılarda aldı: Avusturalya 1-1 Mısır

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Mısır, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Avustralya’yı penaltılarda 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Mısır son 16 biletini penaltılarda aldı: Avusturalya 1-1 Mısır

Dallas’ta oynanan mücadelede Mısır, 13. dakikada Ashour’un golüyle öne geçti. Avustralya, 55. dakikada Hany’nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Mısır, adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmayı Uruguaylı hakem Gustavo Tejera yönetti. Tejera’nın yardımcılıklarını Carlos Barreiro ve Nicolas Taran yaptı.

Mısır, son 16 turunda Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Atlanta’da oynanacak.

Dallas Stadı’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Mısır, 13. dakikada golü buldu. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında sağ çaprazdaki Hafez’de kaldı. Hafez’in ortasında kale sahası önünde yükselen Ashour, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

İlk yarı, Mısır’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Avustralya, 55. dakikada beraberliği yakaladı. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen O’Neill, ceza sahasına ortasını yaptı. Kale sahası önünde yükselen Hany, ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, 119. dakikada penaltı atışlarını düşünerek kaleci Patrick Beach’i oyundan alıp Mathew Ryan’ı sahaya sürdü.

Penaltı atışlarında Mısır, kullandığı 4 penaltıyı da gole çevirdi. Avustralya ise 2 penaltıdan yararlanamadı.

Mısır penaltılarda hata yapmadı

Mısır’ın penaltı atışlarındaki gollerini Saber, Ramy, Salah ve Abdelmaguid kaydetti. Mısır’da penaltı kaçıran oyuncu olmadı.

Avustralya’da Irvine ve Mabil penaltı atışlarını gole çevirirken, Souttar ve Herrington atışlardan yararlanamadı.

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