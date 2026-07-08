Miçotakis’ten Ankara Zirvesi sonrası dikkat çeken mesajlar

NATO’nun birliğinin ve Avro-Atlantik karakterinin korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Miçotakis, Avrupa ülkelerinin savunmaya daha fazla kaynak ayırmasının artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

“Bu, ABD ile diğer NATO üyeleri arasında daha dengeli bir yük paylaşımı için daha fazla kaynak harcamamız anlamına geliyor.” diyen Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump’ın yıllardır dile getirdiği bu görüşe katıldığını söyledi.

Yunanistan’ın savunma harcamalarına da değinen Miçotakis, ülkesinin 2026 yılı için gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3,5’inden fazlasını savunmaya ayırma hedefini şimdiden aştığını belirtti. Ekonomik kriz dönemlerinde dahi bu oranın yüzde 2’nin altına düşmediğini hatırlattı.

F-35 sorusuna Türkiye yorumu yapmadı

Miçotakis’e Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçağı alma ihtimali de soruldu. Ancak Yunan Başbakan, Türkiye hakkında değerlendirme yapmak yerine ülkesinin programına odaklandı.

Yunan pilotlarının 2027 yılında teslim edilmesi planlanan F-35 uçakları için eğitim almaya başlayacağını söyleyen Miçotakis, “Başka ülkelerin seçimlerini yorumlamak benim işim değil. ABD’ye kime savunma sistemi satacağını, kime satmayacağını söyleyecek de Yunanistan değildir.” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan’la yapıcı ilişkiyi sürdüreceğim”

Türkiye ile ilişkilerin son dönemde birçok alanda ilerleme kaydettiğini dile getiren Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diyaloğun sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi.

Türk ev sahipliğine övgüde bulunan Miçotakis, “Türk misafirperverliğini her zaman takdir ediyorum. Türkiye, muhteşem bir NATO Zirvesi düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapıcı bir ilişki yönünde iş birliğine devam edeceğim.” dedi.

İran ve Hürmüz Boğazı mesajı

İran ile ABD arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Miçotakis, bölgede yeniden gerilim yaşanmaması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin yalnızca Yunanistan için değil, Avrupa ülkeleri ve ABD açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Miçotakis, bu konunun uluslararası toplumun ortak öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.