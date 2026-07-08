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AjansHaber Gündem Trump’tan Ankara Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı'na övgü: “Harika iş çıkardı”

Trump’tan Ankara Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı'na övgü: “Harika iş çıkardı”

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

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Trump’tan Ankara Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı'na övgü: “Harika iş çıkardı”

Ankara’daki zirvenin organizasyonundan övgüyle bahseden Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğini takdir etti.

Trump, havalimanından toplantı alanına kadar tüm organizasyonun kusursuz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) güçlü ve iyi biri. Harika iş çıkardı. Her şey mükemmel geçti. Gerçekten çok verimli bir toplantı yaptık.”

Ukrayna’ya Patriot füzesi üretimi gündemde

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin görüşmelerde etkili bir performans sergilediğini söyledi.

Trump, Ukrayna’ya Patriot hava savunma füzelerinin üretim hakkının verilmesi konusunu değerlendireceklerini belirtti.

Savaşın sona ermesine ilişkin de konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Sonunda bir anlaşma yapacağız, Putin anlaşma yaparsa buna uyar.”

İran’a sert mesaj: “Çok sert şekilde vuracağız”

Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemileri hedef almasının ardından ABD’nin İran’daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

ABD Başkanı, İran’a yönelik askeri operasyonların sürebileceği mesajını vererek, “Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız.” ifadelerini kullandı.

“İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz”

Trump, İran’ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini yineleyerek, Tahran ile yürütülen müzakerelerde en önemli gündem maddesinin nükleer program olduğunu söyledi.

Trump açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çok basit, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz.”

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