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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
KAYNAK: (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.


 

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