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AjansHaber Gündem Rutte: “Ankara’da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık”

Rutte: “Ankara’da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada, zirvenin “son derece başarılı” geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğine övgüde bulundu.

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Rutte: “Ankara’da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık”
KAYNAK: (AA)

Ankara’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Rutte, “Ankara’da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık. Bu zirvenin mesajı basit: NATO sonuç üretiyor.” ifadelerini kullandı.

“Lahey’de verilen taahhütler Ankara’da hayata geçiriliyor”

Geçen yıl düzenlenen Lahey Zirvesi’nde alınan kararların artık uygulama aşamasına geçtiğini vurgulayan Rutte, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara’da bu taahhütler artık hayata geçiriliyor.” dedi.

Savunma yatırımlarının arttığını, yeni askeri kabiliyetlerin geliştirildiğini ve savunma sanayisinde üretimin hız kazandığını belirten Rutte, Avrupa’daki müttefikler ile Kanada’nın ortak güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

2035 hedefi: GSYH’nin yüzde 5’i savunmaya ayrılacak

Rutte, müttefik ülkelerin 2035 yılına kadar Gayrisafi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 5’ini savunma harcamalarına ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Bu hedefin yalnızca savunma bütçelerinin artırılması anlamına gelmediğini vurgulayan Rutte, silahlı kuvvetlerin değişen güvenlik ortamına uygun şekilde güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

50 milyar dolarlık savunma anlaşması

Savunma sanayisindeki üretimin hızlandırılması, bürokratik engellerin kaldırılması ve inovasyona yatırım yapılmasının öncelikler arasında yer aldığını söyleyen Rutte, NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu kapsamında yalnızca bir günde 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Ayrıca NATO’nun “Drone Edge” girişiminin başlatıldığını belirten Rutte, önümüzdeki beş yıl içinde insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, yakıt tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla ise 27 milyar avroluk altyapı yatırımının hayata geçirileceğini bildirdi.

Yapay zeka ve Ukrayna desteği gündemdeydi

Rutte, yapay zeka ve birlikte çalışabilir transatlantik savaş bulutu altyapısı gibi teknolojik alanlarda da yeni adımlar atıldığını ifade etti.

Ukrayna’ya desteğin süreceğini belirten NATO Genel Sekreteri, müttefik ülkelerin bu yıl ve gelecek yıl Ukrayna’ya en az 70 milyar avro değerinde askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği sağlama taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

“NATO 3.0’ın özü budur”

Rutte, zirvede kolektif savunma ilkesinin ve NATO Antlaşması’nın 5. maddesine bağlılığın yeniden teyit edildiğini belirterek, liderlerin İttifak’ın modernizasyonu ve geleceğe hazırlanması konusunda da uzlaşı sağladığını ifade etti.

Rutte, “NATO 3.0’ın özü budur; uyum sağlamayı sürdüren ve 1 milyar insanın güvenliğini korumaya devam eden bir İttifak.” değerlendirmesinde bulundu.

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