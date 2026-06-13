Yurt dışında aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM daire başkanlıklarının koordinasyonunda yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sonucunda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 42 kişi ile ulusal seviyede aranan 48 kişi olmak üzere toplam 90 suçlunun Türkiye’ye getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D, K.A, A.A, U.A, K.G, B.K, S.C, B.F, U.Y, M.Ç, M.A, Ş.Ş, L.P, C.K, A.S, O.A, A.A.K, A.A.M, S.G, M.F, A.D, M.Ö, B.K, M.M, N.İ, R.A, T.E.O, A.Ç, S.Ö, M.O, N.Ç, N.D, R.B, O.G, İ.Ç, C.Y, H.R, U.A, M.T, B.T, E.L, N.İ. ile ulusal seviyede aranan G.Y, V.A, M.T, A.D, C.T, C.Ç, N.O, A.E, A.M.G, K.K, Y.A, A.Y, B.H.Ö, M.E.Ö, A.Ö, F.G, U.A, H.G, H.Ş, M.A, S.Ç, H.K, M.Ş.S, G.P, O.Ç, Y.K, E.Ş, C.A, B.B, Y.Y, H.H.Ö, E.Ç, M.A.D, B.M, B.C, O.T, B.S, H.İ, M.E, H.S, M.A, E.D, M.K, B.B, A.O, İ.E, Y.E. ve F.G. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Açıklamada, Gürcistan’dan 58, Almanya’dan 12, Bulgaristan ve Yunanistan’dan 3’er, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 2’şer, Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland, Ukrayna ve Japonya’dan ise 1’er olmak üzere toplam 90 şüphelinin Türkiye’ye getirildiği bildirildi.

Söz konusu kişilerin dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı gibi çeşitli suçlardan arandıklarının belirlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."