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AjansHaber Gündem LGS hazırlıkları için cuma günü idari izin

LGS hazırlıkları için cuma günü idari izin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran Cuma günü öğrenci, öğretmen ve ilgili kurumlara idari izin verildiğini açıkladı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
LGS hazırlıkları için cuma günü idari izin

Meclis’te açıklamalarda bulunan Tekin, daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanan sınavın, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Avustralya ile oynayacağı maçla çakışması nedeniyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındığını belirtti. Tekin, öğrencilerin ve ailelerin milli maç heyecanını rahatça yaşayabilmeleri için sınav tarihinin bir gün öne çekildiğini ifade etti.

Sınavın yapılacağı okullarda gerekli hazırlıkların gerçekleştirilebilmesi için cuma günü eğitim-öğretime ara verildiğini kaydeden Tekin, öğrencilerin dinlenme fırsatı bulacağını, velilerin de çocuklarıyla ilgilenebileceğini söyledi.

Bakan Tekin ayrıca, talepte bulunan öğrencilere sınav aralarında kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi verileceğini açıkladı. Öğrencilerin yüzde 91’inin bu uygulamadan yararlanmak istediğini belirten Tekin, beslenme paketi talep eden ve etmeyen öğrencilerin farklı salon veya binalarda sınava alınacağını bildirdi.

Bu yılki LGS merkezi sınavına yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde toplam 1 milyon 22 bin 658 aday katılacak. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın ilk bölümü saat 09.30’da, ikinci bölümü ise saat 11.30’da başlayacak.

#LGS
#sınav
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