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AjansHaber Ekonomi Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi

Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi

Türkiye’de dijitalleşmeyle birlikte artan siber tehditlere karşı yürütülen mücadele kapsamında önemli sonuçlar elde edildi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinasyonunda çalışan Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME), 2025 yılı boyunca kritik güvenlik adımlarına imza attı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi

Türkiye’de USOM koordinasyonundaki SOME ekipleri, 2025’te 101 binden fazla zararlı bağlantıyı tespit ederek erişimi durdurdu.

Siber tehditlere karşı yoğun mücadele

BTK verilerine göre, sektörel ve kurumsal SOME ekipleri yıl boyunca kimlik avı, fidye yazılımı, veri hırsızlığı ve yapay zeka destekli dolandırıcılık girişimlerine karşı aktif mücadele yürüttü.

101 bin 500’den fazla bağlantı engellendi

Yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılı sonu itibarıyla 101 bin 500’ü aşkın zararlı internet bağlantısı tespit edilerek erişime kapatıldı. Böylece olası siber saldırıların önüne geçildi.

8 bin 393 uzman görev yapıyor

USOM koordinasyonunda 14 sektörel ve 2 bin 401 kurumsal SOME bünyesinde toplam 8 bin 393 uzman görev alıyor. Uzmanlar, siber tehditlerin erken tespiti ve müdahalesi için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Bildirimler ve güvenlik açıkları

USOM tarafından geçen yıl 6 bin 805 siber güvenlik bildirimi ilgili kurumlara iletildi. Öte yandan, 2025 yılında tespit edilen güvenlik açıkları için 519 CVE kimlik numarası oluşturuldu.

Eğitim faaliyetleri genişliyor

BTK Akademi ve USOM iş biriğiyle yürütülen siber güvenlik eğitimlerine ilgi artarken, çevrim içi eğitimlerden yararlanan kişi sayısının 837 bini aştığı, uygulamalı eğitimlere katılımın ise 1500’ü geçtiği açıklandı.

#Some
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