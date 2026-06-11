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AjansHaber Ekonomi İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı, 1-7 Haziran döneminde günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) yayımladığı “Avrupa Havacılık Raporu”na göre, İstanbul Havalimanı söz konusu dönemde Avrupa’daki en yoğun hava trafiğine sahip havalimanı olarak ilk sırada yer aldı.

Avrupa’da ilk sırada

Raporda, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1491 uçuşla listenin zirvesinde yer alırken, onu günlük 1402 uçuşla Amsterdam Airport Schiphol, 1382 uçuşla Paris Charles de Gaulle Airport, 1314 uçuşla Heathrow Airport ve 1297 uçuşla Frankfurt Airport takip etti.

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