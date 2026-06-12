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AjansHaber Ekonomi Akdeniz Hububat Birliğinden mayısta 151,3 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hububat Birliğinden mayısta 151,3 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin mayıs ayı ihracatı yüzde 4 artarak 151,3 milyon dolara ulaştı. En büyük pazar Irak olurken, Afrika ülkelerinde dikkat çekici artışlar kaydedildi.

Editör
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Akdeniz Hububat Birliğinden mayısta 151,3 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği mayıs ayı dış satım verilerini açıkladı. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttığını belirtti.

Verilere göre Birliğin mayıs ayı ihracatı 151,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ürün grupları içinde bakliyat 31,6 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Irak en büyük pazar oldu

Memiş, en yüksek ihracat yapılan ülkenin 14 milyon dolarla Irak olduğunu bildirdi. Irak’ı 13,6 milyon dolarla Umman, 12,1 milyon dolarla İran takip etti.

Körfez bölgesindeki talep artışına dikkat çeken Memiş, Türk gıda ürünlerine yönelik ilginin yükseldiğini ve firmaların pazardaki etkinliğinin güçlendiğini ifade etti.

Afrika’da dikkat çeken artış

Afrika pazarındaki büyüme de ihracat rakamlarına yansıdı. Açıklamaya göre:

• Filistin’e ihracat yüzde 378 artarak 7,6 milyon dolara çıktı.
• Libya’ya ihracat yüzde 541 artışla 5,8 milyon dolara ulaştı.
• Sudan’a ihracat yüzde 55 artışla 6,4 milyon dolar oldu

Kenya, Tanzanya ve Somali gibi ülkelerdeki yükselişin de kıtanın sektör açısından stratejik önemini artırdığı belirtildi.

Avrupa pazarı korunuyor

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Avrupa pazarında da varlığını sürdürdüğünü açıkladı.

Memiş, Körfez ve Afrika’daki büyümeye ek olarak Avrupa’daki mevcut pazar payının korunmasının da önemli olduğunu vurguladı.

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