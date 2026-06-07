Ticaret Bakanlığı: "Türkiye’nin mikro ihracat hacmi son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüdü"

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025” raporu, Türkiye’nin sınır ötesi e-ticaretteki büyümesini ortaya koydu.

Mikro ihracatta güçlü performans

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, raporun mikro ihracatın son yıllarda gösterdiği güçlü performansı gözler önüne serdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin mikro ihracat hacmi, son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüyerek üreticilerimizin, girişimcilerimizin ve e-ihracat ekosistemimizin küresel pazarlardaki etkinliğini önemli ölçüde artırmıştır. Raporda, mikro ihracat kapsamında hangi ürünlerin hangi ülkelere gönderildiği, ülke bazlı tüketici tercihleri, ürünlerin birim satış değerleri, Türk satıcılarının güçlü olduğu sektörler ve gelişim potansiyeli taşıyan ürün gruplarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelere yer verilmiştir. Ayrıca, mikro ihracat sonrasında, iadeye konu edilen eşya türleri de detaylı şekilde analiz edilmiştir.”

Taşımacılık ve satış kanalları analiz edildi

Açıklamada, çalışmada pazaryeri ve pazaryeri dışı satışların dağılımı ile kara yolu, hava yolu, Ro-Ro ve deniz yolu taşımacılığının mikro ihracattaki kullanım oranlarının da incelendiği belirtildi.

Dijital ticarete uyum ve rekabet gücü vurgusu

Raporda elde edilen sonuçların bazı pazarlarda daralma yaşanmasına rağmen belirli ülkelerde Türk ürünlerine yönelik talebin dikkati çekici şekilde arttığına işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

“Küresel ölçekte sınır ötesi e-ticarette, korumacı politikaların güç kazandığı bir dönemde, ülkemizin paket hacmindeki yükseliş, firmalarımızın dijital ticarete uyum kabiliyetini ve uluslararası rekabet gücünü göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulaması sayesinde, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin, kadın girişimcilerimizin ve genç girişimcilerimizin dünya pazarlarına erişimi kolaylaşmakta, ülkemizin üretim gücü dijital ticaret kanalları aracılığıyla küresel ölçekte daha görünür hale gelmektedir.”

E-ihracat ekosistemine destek sürecek

Açıklamada, Bakanlığın gelecek dönemde de e-ihracat ekosistemini güçlendirmeye, ticareti kolaylaştıran uygulamaları geliştirmeye ve girişimcilerin küresel pazarlardaki varlığını artırmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan, “Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025” raporuna Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden erişilebildiği belirtildi.