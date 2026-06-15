Ankara Havalimanı bugün hizmete açılıyor 

Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Etimesgut Havalimanı, “Ankara Havalimanı” ismi ve “ANK” koduyla bugün itibarıyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermeye başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, havalimanının açılış töreni bugün saat 13.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Havalimanının, gelecek ay düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi sırasında da aktif şekilde kullanılması öngörülüyor.

Yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarılarak geniş gövdeli uçakların iniş ve kalkış yapabileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürülen tesisin modernizasyon çalışmaları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldü.

8 ayda tamamlanan kapsamlı dönüşüm

Başkent Ankara’nın havacılık altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen modernizasyon süreci, yüksek koordinasyonla 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimler uluslararası havacılık standartlarına uygun hale getirildi.

Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, yapılan çalışmalarla 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Bu düzenlemeyle geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesine imkan sağlayan bir altyapı oluşturuldu.

Pist başlarına inşa edilen toplam 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi ve 160 bin metrekarelik yeni apron alanı ile yaklaşık 44 uçağın aynı anda park edebileceği kapasiteye ulaşıldı.

Uluslararası standartlarda modern altyapı

Havalimanında mevcut taksi yolları tamamen yenilenirken, yeni paralel ve bağlantı taksi yolları da inşa edildi. Pist güvenliğini artırmak amacıyla Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturuldu.

Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde modernize edilirken, tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı da baştan sona yenilendi.

Ayrıca 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otopark hizmete hazır hale getirildi. Tüm operasyonel birimlerin ise tek bir dijital ağ üzerinde entegre şekilde çalışacağı bildirildi.

Şehir trafiğine alternatif ulaşım hattı

Proje kapsamında havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da inşa edildi.

Yolun 3 kilometrelik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları hayata geçirildi. Bu kapsamda inşa edilen köprünün 140 metre uzunluğunda, tek pilonlu gergin eğik askılı ve ekstradoz tasarıma sahip olduğu belirtildi.

Ankara Bulvarı üzerinde yapılan 40 metrelik geçit ile güzergah boyunca kesintisiz trafik akışı hedeflendi.

Başkent havacılığına stratejik katkı

Ankara Havalimanı’nın hizmete alınmasıyla birlikte, başkentte hava trafiğinin daha dengeli yönetilmesi, uluslararası organizasyonlar ve yoğun protokol programları sırasında oluşabilecek yükün Esenboğa Havalimanı’ndan alınması hedefleniyor.

Ayrıca yeni havalimanının, şehir içi kara trafiğinin rahatlatılmasına ve Ankara’nın uluslararası havacılık kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.