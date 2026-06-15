ASELSAN 114,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

Türkiye’nin savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, yurt dışı müşterilere yönelik yeni ihracat anlaşmalarıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu. Şirket, farklı savunma teknolojilerini içeren geniş kapsamlı sözleşmelerin imzalandığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklama

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, yeni satış sözleşmeleri kamuoyuna bildirildi.

Açıklamada, “ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır.” ifadesine yer verildi.



